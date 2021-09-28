Представители ОСМД с собственными котельными жаловались на то, что будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые сейчас достигли 30 гривен за куб. м.

Министерство энергетики дало разъяснение относительно того, по какой цене ОСМД с собственными котельными будут покупать газ, рыночная стоимость которого достигла почти 30 грн за куб. м.

Об этом Минэнерго сообщило на запрос УНИАН, отвечая на вопрос, будет ли годовая цена газа для населения, которая в среднем зафиксирована на уровне 9 грн за куб. м, распространяться на ОСМД с собственными котельными.

Читайте такжеЦена газа в Европе взлетела до четырехзначных цифр: что ждет Украину

В министерстве пояснили, что с 20 мая 2021 года прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО) на рынке газа. Теперь производители тепла, к которым относятся и ОСМД с собственными котельными, могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

По данным Минэнерго, трехлетние договоры на поставку газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключил 601 производитель тепла. Это около 56% предприятий, получавших газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

Минэнерго отмечает, что одно из лучших предложений – у "Нафтогаз Трейдинга": компания предлагает предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние договоры на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена газа на первый год составляет 7,42 грн за куб. м (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В то же время, по данным УНИАН, представители ОСМД с собственными котельными жаловались на то, что не могут выполнять требования, прописанные в контракте с "Нафтогазом", и, соответственно, не могут заключить такой контракт, а значит, будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые сейчас достигли 30 гривен за куб. м.

В то же время в министерстве намекнули, что принцип формирования цен на газ для ОСМД с собственными котельными будет изменен.

"Дополнительно сообщаем, что 20.09.2021 в Минэнерго было проведено совещание по цене на газ в отопительный сезон для ОСМД, на котором участники совещания пришли к согласию о необходимости внесения изменений в действующее законодательство для решения поднятого вопроса", - говорится в сообщении.

Цена на газ:

Утром 28 сентября цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в 1000 долл. за тысячу кубов.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

При этом цены на газ для населения не растут, так как с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, которого выбрали.

Автор: Анна Бредихина