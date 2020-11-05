Развитие рынка зеленых облигаций в Украине создаст финансовый ресурс для проектов экологической направленности в энергетике.

Рынок зеленых облигаций в Украине, концепция которого находится в активной фазе согласования, потенциально может привлечь до 73 миллиардов долларов инвестиций в экологически чистые проекты до 2030 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам онлайн-встречи заинтересованных сторон по внедрению и развитию рынка зеленых облигаций в Украине.

"Украина имеет большой потенциал привлечения "зеленого" финансирования. По оценкам IFC, только к 2030 году Украина способна привлечь около 73 миллиарда долларов. И зеленые облигации - именно тот инструмент, который может создать мультипликационный эффект привлечения финансирования", - цитирует пресс-служба заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова.

Отмечается, что Министерство энергетики вместе с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины разработали проект Концепции внедрения и развития рынка зеленых облигаций в Украине, который сейчас проходит процедуру согласования с органами государственной власти.

"Достижение целей климатической нейтральности, повышение энергоэффективности различных секторов экономики, развитие альтернативной энергетики, экологических видов транспорта требуют значительных финансовых ресурсов. Именно поэтому начата работа по разработке правовых норм, образующих правовые основы эмиссии зеленых облигаций в Украине", - сказано в сообщении.

Развитие рынка зеленых облигаций в Украине создаст финансовый ресурс для проектов экологической направленности в энергетике.

По информации пресс-службы, выпускать зеленые облигации может как правительство, так и муниципалитеты, финансовые и нефинансовые корпорации. А средства могут быть направлены в проекты в сфере альтернативной энергетики, энергосбережения, утилизации и переработки отходов производства и использования зеленого водорода, в частности, в транспортной инфраструктуре и промышленности, а также другие проекты экологической направленности.

Сообщается, что привлечение международных финансовых институтов, таких как МФК, ЕБРР, Всемирный банк или локальные зеленые банки создаст возможности для того, чтобы этот финансовый инструмент заработал в Украине и был интересным для участников рынка.

По данным Минэнерго, глобальный рынок зеленых облигаций растет в геометрической прогрессии. В 2007 году впервые в мире было выпущено зеленых облигаций на общую сумму 9 миллионов долларов США, а в 2019 году этот показатель составлял более 250 миллиардов долларов США. В 2020 году ожидается мировая эмиссия зеленых облигаций объемом в 350 миллиардов долларов США.

Что этому предшествовало

В июне 2019 года Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины при поддержке проекта GIZ представило Концепцию внедрения рынка зеленых облигаций в Украине на 2020-2022 годы, что поможет привлечь в нашу страну инвестиции в экологически чистые проекты и снизить выбросы СО2.

Концепция внедрения рынка зеленых облигаций в Украине определяет направление, механизмы и сроки финансирования модели рынка зеленых облигаций, что позволит привлекать инвестиции в экологически чистые проекты.

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Автор: Анна Бредихина