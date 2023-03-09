В то же время 30% домов пока остаются без отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что электроснабжение потребителям города после ночной ракетной вражеской атаки восстановлено в полном объеме, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сейчас 30% домов без отопления.

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"Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", - написал Кличко.

Мэр также отметил, что утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где сейчас на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов.

"Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы", - сообщил городской голова.

Атака на Киев 9 марта

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 9 марта, в Голосеевском и Святошинском районах Киева раздались взрывы.

Впоследствии Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов в Киеве был поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть киевлян остались без отопления.

Позже он отметил, что в городе после ракетных ударов уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домах.

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