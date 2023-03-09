Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что электроснабжение потребителям города после ночной ракетной вражеской атаки восстановлено в полном объеме, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.
"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что сейчас 30% домов без отопления.
"Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", - написал Кличко.
Мэр также отметил, что утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где сейчас на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов.
"Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы", - сообщил городской голова.
Атака на Киев 9 марта
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 9 марта, в Голосеевском и Святошинском районах Киева раздались взрывы.
Впоследствии Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов в Киеве был поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть киевлян остались без отопления.
Позже он отметил, что в городе после ракетных ударов уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домах.