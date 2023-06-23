В МВД рассказали, что делать в случае чрезвычайного происшествия.

В Украине создали штабы на случай, если российские захватчики устроят теракт на Запорожской атомной электростанции.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире информационного телемарафона. В эти штабы вошли энергетики, спасатели, полицейские и медики. Их задача - выработать и донести до людей правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.

По словам Клименко, в случае катастрофы возможный радиоактивный фон будет сохраняться примерно сутки, за 24 часа его должны уменьшить на 80%. В случае, если эвакуация не объявлена, украинцы должны зайти в здания, закрыть и заклеить все проемы и ждать указания властей. Если будет объявлена эвакуация, людей обеспечат транспортом. Речь идет о территории, где проживает около 500 000 граждан.

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В ближайшие дни правоохранители должны провести учения, во время которых будут перекрывать дороги и устанавливать санитарные блокпосты для проверки уровня радиации.

Угроза подрыва ЗАЭС: что известно

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия подготовила все для террористического акта с выбросом радиации.

Министерство здравоохранения уже обнародовало инструкцию на случай чрезвычайной ситуации.

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