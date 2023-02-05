Для увеличения устойчивости энергосистемы в 2023 году Украина будет развивать "зеленую" генерацию и в течение года планирует ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей возобновляемой энергетики, заявил министр энергетики Герман Галущенко на саммите "Украина-ЕС"

"Мы будем развивать зеленую энергетику, которая будет интегрирована в европейскую экономику. В частности, в этом году планируем ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что устойчивость энергетической системы Украины также будет увеличена благодаря децентрализации и энергетической эффективности.

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Также Галущенко добавил, что Украина имеет гибкую гидроаккумулирующую инфраструктуру, которая в сочетании с другими технологиями хранения электроэнергии позволит Украине стать хабом по ее накоплению.

Как сообщалось, если власти обеспечат инвесторам продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, они смогут достроить 300-500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы.

Также генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев убежден, что сейчас необходимо предоставить приоритет развития "зеленой" генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает за счет возобновляемых источников энергии.