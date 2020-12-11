Такой результат является логическим следствием содержательной и системной работы по безопасности труда и надлежащей эксплуатации энергоблоков.

По итогам 11 месяцев текущего года количество нарушений и отклонений в работе АЭС Украины существенно сократилось.

Об этом шла речь на заседании Коллегии Госатомрегулирования, которое состоялось 10 декабря.

По итогам 11 месяцев текущего года количество нарушений и отклонений в работе атомных электростанций Украины существенно сократилось. К такому выводу пришли на заседании Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), которое состоялось 10 декабря.

Во время презентации результатов труда персонала АЭС начальник отдела опыта эксплуатации НАЭК "Энергоатом" Виктор Тарасенко отметил, что в 2020 году количество отклонений и технологических нарушений в работе АЭС составляет 23 и это на 7 меньше, чем в 2019-м. Он отметил: в этом году значимых событий в работе АЭС вообще стало меньше, а количество нарушений, которые оцениваются по международной шкале ядерных событий INES на уровне 1, третий год подряд неизменно – одно событие в год.

"Такой результат является логическим следствием содержательной и системной работы по безопасности труда и надлежащей эксплуатации энергоблоков", - убежден Виктор Тарасов.

Кроме того, положительные выводы Коллегии получил и отчет по периодической переоценке безопасности (ППБ) энергоблока №1 Ривненской АЭС. Признано, что Энергоатом надлежащим образом выполнил все мероприятия, определенные Госинспекцией ядерного регулирования как необходимые для дальнейшей безопасной эксплуатации энергоблока.

В то же время представители ГИЯРУ в ходе заседания Коллегии высказали пожелание относительно более эффективного использования специалистами Энергоатома опыта, приобретенного в результате расследования нарушений и отклонений на атомных станциях и расчета показателей безопасности. Эти замечания специалисты Компании обязательно учтут. Энергоатом всегда с максимальным вниманием относится к предписаниям, замечаниям и рекомендациям ГИЯРУ, ведь соблюдение требований ядерной безопасности является наивысшим приоритетом для Компании.

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Автор: УНИАН