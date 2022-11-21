Украинская энергосистема все еще не оправилась от ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

Во вторник, 22 ноября, во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В энергокомпании отметили, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

"Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома", - говорится в сообщении.

Видео дня

Удары россияне по энергетической системе Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась ракетным атакам со стороны России. В частности, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, в результате которой было поражено около 15 энергетических объектов в разных областях.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это был самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Он отметил, что эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% энергетической инфраструктуры.

Но в Минэнерго заверили, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают уменьшить нагрузку на сеть.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что больше всего проблем с электричеством имеют Киев и область, Одесса и область, Харьков и область.

Вас также могут заинтересовать новости: