Она подчеркнула, что сейчас украинский бизнес, так же как и все украинское общество, переживает экономический кризис, а Укрэнерго, как государственный монополист, должно обращать больше внимания на эти проблемы.

"Укрэнерго" запланировало повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для того, чтобы провести выплаты по кредитам – по крайней мере, так это решение объясняют в самой компании. В то же время, весь бизнес и украинская власть сейчас работают над реструктуризацией долгов, поэтому таким путем должен пойти и монополист, чтобы удержать тарифы на текущем уровне. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

"Сейчас нам нужно думать не о том, чтобы выдавать заработные платы менеджменту в виде высоких заработных плат, или выплачивать кредиты. Сейчас должна быть проведена прежде всего реструктуризация. Поэтому мы не видим логики в этом решении о повышении тарифа", - подчеркнула Оринчак.

Она подчеркнула, что сейчас украинский бизнес, так же как и все украинское общество, переживает экономический кризис, а Укрэнерго, как государственный монополист, должно обращать больше внимания на эти проблемы. Поэтому компании стоит сотрудничать больше с западными донорами, чтобы получить дополнительное финансирование, и таким образом – удержать тарифы от роста.

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Как известно, Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход государственного монополиста "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на погашение кредитов компании – несмотря на то, что сейчас все украинские предприятия проводят реструктуризацию долгов.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрэнерго" должна реструктуризировать свою задолженность так же, как это делают все компании, ведь получила поддержку международного сообщества, и сдержать рост тарифа, чтобы не потерять остатки бизнеса в стране.