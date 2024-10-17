Энергетический сектор Украины показывает впечатляющие результаты, несмотря на многочисленные вызовы и разрушения. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, энергетики проделали огромную работу по восстановлению поврежденных объектов и стабилизации энергосистемы.

"Исходя из того, какими были разрушения, повреждения именно в энергетике: тепловой генерации, ТЭС, "Укргидроэнерго", солнечные электростанции пострадали, сети пострадали - энергетики сделали свое дело. Поэтому они свое "домашнее задание" действительно выполнили и здесь к министерству по сути нет претензий", - отметил Кучеренко.

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Депутат особо подчеркнул синергию между государственными и частными компаниями в преодолении кризисных ситуаций.

"В этом плане поработали как работники энергетики государственных компаний, так и частных. Здесь у нас синергия такая состоялась. Это очень и очень неплохо", - подчеркнул он.

Кучеренко также призвал граждан доверять официальной информации от чиновников.

"Призываю всех слушать только официальную информацию от должностных лиц, а не манипулятивные заявления так называемых экспертов, которые я вижу сознательно хотят своими эмоциональными заявлениями иногда даже посеять панику", - подчеркнул депутат.

Он также поддержал позицию министра энергетики.

"У меня нет каких-то претензий к позиции министра и какого-то основания, чтобы не доверять, хотя могу сказать, я тщательно отслеживаю события и министерства и правительства. Мы находимся в оппозиции, но в профессиональном плане хочу сказать, что я согласен с позицией министра", - подытожил Кучеренко.