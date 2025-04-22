В Украине необходимо перейти к рыночному ценообразованию на газ вместо практики искусственного регулирования тарифов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины в ЕБРР Артем Шевалев.

"Нам надо переходить к рыночному ценообразованию, к рыночным тарифам", - подчеркнул Шевалев.

По его словам, в условиях нормального функционирования рынка разговор шел бы не о финансировании закупки газа, а исключительно о капитальных затратах.

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"Мы бы говорили сейчас о кредитовании капитальных затрат, потому что это то, в этом бизнесе ты привлекаешь кредитные средства под это.

Говорили бы мы о привлечении таких колоссальных объемов, или просто даже каких-либо значительных объемов на финансирование закупки газа, скорее всего нет", - сказал он.

Шевалев также подчеркнул, что природа рынка газа предусматривает быстрое обращение средств, поэтому государственное вмешательство через регулирование цен или другие схемы компенсаций на уровне поставщика являются неэффективными.

"Любые механизмы, которые начинают работать на уровне поставщика, на уровне искусственно регулируемых цен, это никогда до добра не доводят", - заявил представитель ЕБРР.

В то же время он признал, что Украина переживает кризис, поэтому компенсационная поддержка должна оставаться, но в цивилизованной форме - через денежные адресные субсидии.

"Мы остаемся чрезвычайно бедной страной. А давайте будем честны, война не сделала нас богаче. Это, соответственно, порождает все вопросы, связанные с социальным равенством или любые компенсаторные механизмы... Но ничего лучше чем таргетированная субсидия. Более того, субсидия денежная, никто ничего не придумал", - подчеркнул Шевалев.

Ранее заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко заявила, что переход к рыночным ценам помог бы "Нафтогазу" и стимулировал сбалансирование рынка. В то же время, она подчеркнула, что до сих пор нет однозначного ответа, как построить эффективную рыночную модель в условиях, когда государство является фактически монополистом на рынке.