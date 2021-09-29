Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Украина отстает от планового графика и не успевает накопить уголь. Из-за этого жители страны могут остаться без отопления. Однако ситуация может измениться, добыча и импорт угля будут увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"По состоянию на сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ 906 тыс. тонн угля, из которых 271 тыс. тонн – это антрацитовая группа и 635 тыс. тонн – газовая группа. Мы видим сейчас отставание от того графика, который был спланирован. Но мы планируем догнать из-за увеличения добычи, а также импорта угля", - сказал он.

Министр отметил, что в частности на октябрь запланирована собственная добыча – 1,7 млн тонн и импорт угля – 600 тыс. тонн.

"Это даст возможность соответствующим образом спокойно пройти отопительный сезон", - сказал он.

Галущенко отметил, что объемы запасов газа также планируется увеличить с нынешних 18,8 млрд куб. м до 19,2 млрд куб. об.

Читайте такжеУкраинцы могут встретить зиму с холодными батареями - прогнозПо словам министра, для обеспечения страны электроэнергией, в течение отопительного сезона планируется ввести в работу 14 из 15 блоков АЭС. При этом пятнадцатый блок будет в резерве и в случае необходимости, будет подключен.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС критическая.

Сейчас около 60% угля Украина импортирует из России. Из США импортируется около 20%, из Казахстана - 12%.

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Автор: Анна Бредихина