Эксперт считает, что что Украине хватит имеющихся запасов угля, но при условии работающих энергоблоков.

Полномасштабное российское вторжение в Украину и энергетический кризис могут сделать неизбежными веерные отключения электроэнергии во время отопительного периода.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт Института энергетических стратегий и бывший начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Корольчук.

"Что касается электроэнергии, даже без Запорожской АЭС нам хватает имеющегося объема и зиму мы можем пройти", - отметил эксперт.

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Он также добавил, что Украине хватит имеющихся запасов угля, но при условии работающих энергоблоков.

"У нас и угля достаточно, где-то 2,5 миллиона тонн - с сокращением потребления электроэнергии промышленностью, населением, нам этого хватает. Но в условиях, если стабильно будут работать все блоки атомной электростанции. В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. Я не думаю, что будет проблемой пережить 5, 6 или 8 часов без электроэнергии. Если это все будет контролируемо. В 90-х годах такое было. Не прям такое, нельзя сравнивать, но было", - заявил эксперт.

Корольчук также отметил, что Украине должно хватить газа собственной добычи.

"В условиях уменьшения потребления газа промышленностью и населением нам хватает газа собственной добычи. Слава Богу, что она сохраняется - уменьшилась, но не существенно. Добывали 20, будем добывать 18 миллиардов кубометров. Это небольшое падение в условиях войны. Мы закачаем до начала отопительного сезона в подземные хранилища где-то 14,5 миллиарда. Планировали 15, но получится 14,5. Хватит и 12 миллиардов кубометров", - отметил эксперт.

Отопительный сезон во время войны:

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

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