Один из способов махинации – отправление газового счетчика на экспертизу.

В Украине газопоставляющие компании находят все новые способы, заставить население платить больше.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Читайте такжеВ Украине облгазы повысили абонплату на газ: сколько придется платить

Как говорится в сюжете, один из способов махинации – отправление газового счетчика на экспертизу. Для этого, проверяющий, который должен снимать показания счетчика, составляет акт о том, что пломба на газовом счетчике вызывает у него подозрения относительно своей целостности.

В этом случае акт должен подписать хозяин дома или квартиры, в которой установлен счетчик. После подписания акта счетчик отправляют на экспертизу.

Экспертиза счетчика стоит 1600 гривень и эту сумму украинцы оплачивают из своего кармана. Однако, как говорится в сюжете, оплата экспертизы – это далеко не все расходы. Результаты экспертизы могут показать, что пломба срывалась и якобы было вмешательство в работу счетчика. В этом случае может быть выписан штраф, который может достигать от 8 до 100 тысяч гривень и больше.

Юрист Богдан Ребешко советует в первую очередь писать заявление в облгаз для того, чтобы облгаз предоставил информацию о том, когда была последняя поверка этого счетчика.

Если облгаз не провел вовремя поверку, вся ответственность ложится на газовщиков. В этом случае, по совам юриста, газовщики будут обязаны списать любые штрафы.

Также по словам юриста можно написать письмо в Национальную комиссию по регулированию энергетики, которая может отменить неправомерно выписанный штраф.

«Самый большой штраф, с которым мне пришлось столкнуться – это 118 тысяч гривень», - говорит юрист.

Однако, по словам юриста НКРЭ не наказывает газовщиков за неправомерно выписанные штрафы. Население может добиться отмены неправомерно выписанного штрафа, однако НКРЭ не применяет санкции к газовщикам несмотря на то, что применение санкций предусмотрено законодательством.

Повышение абонплаты

По состоянию на 7 декабря 2020 года в Украине облгазы повысили абонплату на газ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН