Такого результата удалось добиться благодаря внедрению транзита на короткое расстояние.

Украина в 2020 году закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) рекордные объемы природного газа ‒ 27 миллиардов кубометров, из которых треть голубого топлива - газ нерезидентов.

Читайте такжеПоставщики газа озвучили декабрьские цены на газ для населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости" заявил генеральный директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы внедрили несколько новых продуктов, это shorthaul и короткий транзит, что позволило нам привлечь в украинские газовые хранилища рекордное количество газа. На сегодня в хранилищах около 27 миллиардов кубометров газа. Большая часть, около 10 миллиардов кубометров – это газ нерезидентов. Это европейские компании, которые привезли на хранение такой большой объем газа", - сказал он.

По словам Макогона, одной из ключевых задач для "Оператора ГТС Украины" является сотрудничество с венгерским оператором с целью выхода к новому терминалу в Хорватии, что обеспечит Украине доступ к среднеазиатскому газу через Трансбалканский газопровод.

Что этому предшествовало

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

Справка УНИАН

В Украине эксплуатируется 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ.

Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 километрах от границы с Венгрией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина