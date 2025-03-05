Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что стало результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка.

"Несмотря на все опасения и пессимистические прогнозы, Министерство энергетики обеспечило стабильную работу энергосистемы. Это результат грамотно организованной подготовки к зимнему периоду", - отметил он.

По словам Нагорняка, вовремя проведенные ремонты, обеспечение топливом, формирование запасов резервного оборудования и четкая координация работы энергосистемы стали ключевыми факторами успешного прохождения зимы.

Видео дня

"Все 9 из 9 атомных энергоблоков работали в течение всего зимнего периода, что обеспечило стабильное электроснабжение. Кроме того, Министерство обеспечило ресурсы для восстановления 5 ГВт мощностей, уничтоженных российскими обстрелами, а также создание дополнительных 835 МВт распределенной генерации", - подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул, что, несмотря на ежедневные атаки со стороны России, энергетики смогли удержать ситуацию под контролем и избежать масштабных отключений.

"Россия практически ежедневно продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако благодаря эффективной работе Минэнерго и энергокомпаний украинцы прошли зиму без критических перебоев в поставках электроэнергии", - подытожил Нагорняк.