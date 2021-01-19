Сегодня вступили в силу ограничительные меры США в отношении российского корабля "Фортуна", который прокладывает трубы в Балтийском море в рамках строительства газопровода “Северный поток-2”, и компании-владельца судна.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Соединенных Штатов Америки о введении новых санкций, которые осложнят достройку газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

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“Украина приветствует новый шаг США на противодействие Северному потоку-2. Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем тесно будем сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом”, - отметили в МИД.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты проинформировали Германию, что планируют ввести санкции в отношении российского корабля "Фортуна", который прокладывает трубы в Балтийском море в рамках строительства газопровода “Северный поток-2” из России в ФРГ.

Немецкое бизнес-издание Handelsblatt сообщило, что санкции США вступают в силу сегодня в рамках закона «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций» (CAATSA). Санкции вводятся не только против судна "Фортуна", но и его российского владельца - KVT-RUS.

"Северный поток-2": строительство и санкции

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работу двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1". Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого «Газпром» решил достроить газопровод собственными силами.

С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.

В связи с этим 2 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: Виталий Саенко