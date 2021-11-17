Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Как сообщается на сайте главы государства, во время телефонного разговора Зеленский проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование.

Они обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах и пришли к выводу, что эта ситуация является гибридной атакой, которая требует совместных усилий и взаимодействия.

Зеленский рассказал президенту Еврокомиссии о шагах, которые осуществляет Украина для усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

В этом контексте они обсудили пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.

"В этой связи президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является прежде всего угрозой для безопасности всей Европы. Глава государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею о создании региональной платформы по укреплению энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

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Транзит российского газа через Украину

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

1 ноября гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон констатировал, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу сократились на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро могут дойти до нуля.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Сегодня, 17 ноября, Макогон заявил, что "Газпром" не планирует увеличивать объемы поставок газа через украинскую ГТС в страны Европейского Союза даже зимой 2022 года.

Автор: Антонина Доломанжи