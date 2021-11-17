По словам Макогона, все громкие заявления об увеличении поставок газа в ЕС пока не имеют отражения в реальных действиях "Газпрома".

Российский "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа через украинскую газотранспортную систему в страны Европейского Союза даже зимой 2022 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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"Согласно результатам аукционов по распределению мощностей "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в ЕС ни в декабре, ни в первом квартале 2022 года. Максимальный объем, планируемый для транзита, составляет 109 млн куб. м в сутки (40 млрд куб. м на год)", - написал он.

По словам Макогона, все громкие заявления об увеличении поставок газа в ЕС пока не имеют отражения в реальных действиях "Газпрома".

"Украина и без запуска "Северного потока-2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что два года назад транзит составлял 277 млн млн куб. м в сутки или в 2,7 раз больше, чем сейчас", - пояснил он.

Ситуация с газом:

Российский газ через Украину поставляется в три страны - Словакию, Польшу и Молдову.

Долгосрочным контрактом с "Газпромом" предусмотрен транзит газа 109,6 млн куб м в сутки.

1 ноября гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон констатировал, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Автор: Анна Бредихина