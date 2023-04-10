По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей.

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, из-за войны и связанных с этим рисков в настоящее время доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

"По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу, 8 апреля", - добавили в энергокомпании.

Экспорт электроэнергии

7 апреля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

Поставлять за границу будут только избыточную мощность. Европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии. Фактические объемы поставок будут зависеть от времени суток и ситуации на самом рынке.

Экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации.

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