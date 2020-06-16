Рада одобрила переход на европейские стандарты учета газа

Законопроект отменяет так называемые "морозные" коэффициенты.

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч).

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов объема газа в единицах энергии" в первом чтении проголосовал 281 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщил народный депутат Андрей Жупанин, докладывая по законопроекту, данный документ отменяет так называемые "морозные" коэффициенты.

"Самое главное, мы делаем это для потребителей. Этот законопроект отменяет так называемые "морозные" коэффициенты. Возможно, вы слышали, что 8,5 миллиона потребителей страдают от "морозных" коэффициентов, то есть от переплат газопоставляющим компаниям. Потребители наконец-то начнет платить за качество газа, а не за объём, которым можно манипулировать. Соответственно, потребитель сможет сравнивать эффективность природного газа и электроэнергии", - сообщил Жупанин.

Также он отметил, что данный законопроект приближает Украину к европейским стандартам.

"Мы приближаем Украину к стандартам Энергетического сообщества и выполняем требования Соглашения об ассоциации с ЕС. Данный законопроект является предпосылкой для интеграции украинского рынка в газовый рынок ЕС", - сказал Жупанин.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в "Нафтогазе" отмечали, что Украина должна принять ряд нормативных документов и постепенно переходить на расчет за газ в энергетических единицах, что предоставит потребителю возможность оценить собственное потребление газа по сравнению с использованием электроэнергии.

Справка УНИАН. Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубометрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.

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