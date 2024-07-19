Турецкий производитель промышленного энергетического оборудования Dalgakiran инвестировал в строительство завода на Киевщине

Благодаря инвестициям турецкой стороны, проект удалось завершить и здесь будет создано 50 новых рабочих мест.

Турецкая энергетическая компания Dalgakiran инвестировала около 400 млн грн в завершение строительства завода ООО "Далгакиран компрессор Украина" в Киевской области. Таким образом, инвестор стремится поддержать украинскую промышленность во время войны и отключений электроэнергии.

"Масштабирование бизнеса в Украине мы считаем нашим вкладом в поддержку экономики и энергетики страны в сложное время. В условиях отключения электроэнергии наше оборудование способно обеспечить непрерывность бизнес-процессов и производства, дать возможность бизнесу продолжать работать, платить налоги и давать украинцам работу", – отметил Аднан Далгакиран, председатель правления "Dalgakıran Kompresör".

ООО "Далгакиран компрессор Украина" является представительством турецкой компании "Далгакиран компрессор" (Dalgakiran), специализирующегося на производстве и обслуживании генераторного и компрессорного оборудования, систем охлаждения, промышленных насосов. Строительство офиса и мощностей в Киевской области началось еще до начала полномасштабной войны. Благодаря инвестициям турецкой стороны, проект удалось завершить. Здесь будет создано 50 новых рабочих мест.

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"Мы планируем и дальше активно развивать, и локализовать производство имеющегося в номенклатуре оборудования, а также осваивать производство и поставку новых продуктов, необходимых для восстановления энергетики и промышленного производства Украины", – сообщил Динков Вячеслав, директор компании.

Украинский офис и его производственные мощности реализовывают энергетическое оборудование для промышленности, дорабатывают продукцию под потребности украинских потребителей. Базовое оборудование производится на заводе в Турции, где введен полный цикл контроля качества, а также работает собственное конструкторское бюро.

ООО "Далгакиран компрессор Украина" работает в Украине 19 лет, имеет представительства в 11 крупных городах и более семидесяти собственных мобильных сервисных бригад. В 2024 году компания получила премию "Выбор Страны" в номинации "Бренд промышленного энергетического оборудования года".