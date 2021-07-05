Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода «Балканский поток» к венгерской газотранспортной системе. Через него газ из Турции будет в обход Украины поступать в Центральную Европу.
Об этом сообщает телеканал N1 Info.
Отмечается, что государственное предприятие Srbijagas и венгерская компания FGSZ объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией в воскресенье, 4 июля.
С 1 октября через Сербию в Центральную Европу начнут поступать первые партии транзитного газа.
Читайте такжеСтало известно, что Германия может предложить Украине в обмен на запуск "Северного потока-2"По словам генерального директора Srbijagas Душана Баятовича, они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только из Украины.
«В Сербии никто больше не замерзнет, и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени», – заявил Баятович.
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