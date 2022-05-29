В то же время все еще остаются трудности с поставкой горючего в некоторые районы региона.

В Закарпатской области исчезли очереди за топливом на АЗС.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Никита.

По его словам, от начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставок топлива на Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.

"Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% на 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, которые обеспечивают импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц" - сообщил он.

В то же время все еще остаются трудности с поставкой топлива в районы, где местные поставщики не имеют АЗС.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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