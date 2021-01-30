Теперь для 13 облгазов максимальный тариф на услуги по распределению природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м. в месяц без НДС.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), снизила тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ в Facebook.

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"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Лубныгаз», ЧАО «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», АО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».

"Согласно упомянутым постановлениям НКРЭКУ, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС", - говорится в сообщении.

Тарифы на газ в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, газоснабжающие компании предложили населению в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. НКРЭКУ с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, Кабинет министров с января 2021 года отменил льготный тариф на электроэнергию для населения - 90 копеек за первые 100 кВт-час и установил цену на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч. Также была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электроэнергии для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт стал действовать уже для всей электроэнергии.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр.

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Автор: Виталий Саенко