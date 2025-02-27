Поставщики обнародовали цены на газ на март 2025: сколько придется платить украинцам

Для большинства украинцев будет действовать тариф 7,96 гривни за кубометр.

С приходом весны природный газ для населения не подорожает. Поставщики опубликовали свои цены на март 2025 года.

ГазПравда пишет, что на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует девять поставщиков. При этом пять компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще четыре поставщика предлагают только годовую цену.

Отмечается, что стоимость кубометра газа в рамках годовых тарифов в зависимости от компании колеблется от 7,79 до 9,99 гривни. В то же время месячная цена колеблется от 8,46 до 23 гривень за кубометр.

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Стоит отметить, что 98% или более 12 миллионов домохозяйств – клиенты "Нафтогаз Украины", поэтому в рамках годовой фиксированной цены они платят 7,96 гривни за кубометр газаконца апреля 2025 года, как минимум.

Газ в Украине - последние новости

Российская Федерация в ночь на 20 февраля нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Москва пытается остановить добычу "голубого топлива".

Позже стало известно, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов по сектору.

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