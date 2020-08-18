Кабмин повторно ввел спецпошлины на топливо из России

Предыдущие спецпошлины признаны утратившими силу.

Кабинет министров Украины повторно ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизельное топливо и уголь, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Соответствующее постановление от 17 августа, принятое в закрытом режиме, обнародовано на сайте правительства.

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Своим распоряжением Кабмин ввел пошлину в размере 4% в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей), импортируемых из России трубопроводным транспортом. В эту категорию попадает российское дизтопливо.

Размер спецпошлины

В отношении некоторых видов сжиженных газов и углеводородов спецпошлина вводится в размере 3%.

Кроме того, правительство ввело спецпошлину на импорт угля в размере 65%.

На что не распространяется пошлина

Согласно документу, пошлина не распространяется на импорт антрацита вне зависимости от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (для использования в металлургической и коксохимической промышленности).

Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

"Постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины", - сказано в постановлении.

Предыдущие спецпошлины

Признаны утратившими силу постановления Кабинета министров, которыми вводились аналогичные спецпошлины на российские дизтопливо, сжиженные газ и энергетический уголь.

18 марта на заседании Кабинет министров Украины министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что с 1 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Однако в начале апреля в опубликованном постановлении правительства введение спецпошлины было перенесено на 15 апреля.

15 апреля введение спецпошлины было перенесено на 1 мая.

27 апреля 2020 года Кабинет министров опубликовал постановление о введении спецпошлины на импорт угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России в размере 65% с 1 мая.

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Автор: Елена Коваленко