В бюджете на 2021 год предусмотрено 36,6 миллиарда гривень на выплату субсидий незащищенным категориям граждан.

В государственном бюджете на 2021 год заложено достаточно средств, чтобы выплатить субсидии всем, кто в них действительно нуждается.

Читайте такжеЛюдям будет тяжело в феврале оплатить коммуналку - ВитренкоОб этом сообщил во время заседания правительства в среду, 27 января, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы абсолютно ответственно относимся к оплате субсидий. В бюджете этого года предусмотрено 36,6 миллиарда гривень на выплату субсидий незащищенным категориям граждан. Также мы имеем инструменты приближения, то есть, если в январе, феврале, марте не будет достаточно средств на выплату необходимой суммы субсидий, будут использованы специальные инструменты приближения. И все сумы, которые необходимо гражданам выплатить по субсидиям, будут выплачены абсолютно точно", - сказал Шмыгаль.

"Денег однозначно хватает, чтобы выплатить субсидии всем, кто в них действительно нуждается", - подчеркнул премьер-министр.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, которые являются получателями субсидий, не почувствуют на себе изменения тарифов, которые произошли в начале года.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-ч. Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: Богдан Слуцкий