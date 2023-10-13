Сети заправок ОККО и WOG литр подняли цены почти до 27 гривень за литр.

В течение недели, с 6 по 13 октября, автогаз в среднем по стране прибавил 23 копейки - до 26,07 грн/л, таким образом достигнув нового ценового потолка.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", при этом, на АЗК сетей ОККО и WOG литр этого вида горючего за прошедшую неделю добавил 33 копейки - до 26,99 грн/л и 26,98 гривень за литр соответственно.

На станциях сетей SOCAR и Neftek автогаз подорожал за неделю на 50 копеек - до 26,99 грн/л. На автозаправочных станциях U.GO LPG подорожал на 0,33 грн/л - до 25,86 грн/л, в сети KLO он добавил 20 копеек на литре - до 26,49 гривень за литр.

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Сети VST и "БРСМ-Нафта" добавили за неделю 1,00 грн/л и 30 коп./л - до 25,90 грн/л и 25,29 гривень за литр соответственно.

Остальные сети подняли цены на автогаз на 0,26-0,50 грн/л. Диапазон подорожания на этой неделе составляет 0,18-1,00 грн/л и торгуется в пределах 24,00-26,99 грн/л.

Основной причиной такого активного подорожания газа трейдеры считают то, что он в октябре приходит в Украину по значительно более высоким ценам.

По состоянию на 12 октября соотношение средних цен на автогаз и бензин А-95 не изменилось по сравнению с сентябрем и составляет 47%. Этот показатель в сетях отличается. Самый большой - 49% - зафиксирован в сети "Авантаж 7", самый маленький - 44% - в Prime (Львовская область).

Цены на топливо

За сентябрь средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 2,33 гривни (до 55,12 грн/л), бензина А-95+ - на 2,47 гривни (до 58,07 грн/л), а дизельного топлива - на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л). Кроме этого выросла стоимость и автогаза, средняя цена которого составила 25,75 грн/л (+1,76 грн).

По словам украинских экспертов, автогаз в Украине дорожает, потому что он импортный, и его стоимость зависит от ситуации за рубежом, где цена на это топливо также растет.

Но газ прибавляет в цене медленнее, потому что на него не был повышен акцизный сбор в июле, в отличие от бензина и дизтоплива.

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