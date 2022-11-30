Министерство экономики не предусматривает дефицита горючего.

Украина на сегодня имеет достаточные запасы газа, угля и топлива для прохождения зимы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.

"Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму. Это касается не только газа и угля, но и горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления. Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить нужды потребителей", - сказал он.

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Атаки по украинской энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Шмигаль заявил, что почти половина объектов энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов.

21 ноября премьер сообщил, что в украинских газохранилищах накоплено более 14 млрд куб. метров газа. По его словам, этого достаточно для прохождения зимы, но из-за атак по критической инфраструктуре необходимо накапливать дополнительные ресурсы.

28 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с амбассадорами платформы United24 вопросы прохождения этой зимы, помощи Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием.

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