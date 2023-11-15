Основательница энергетической консалтинговой фирмы Energy Aspects Амрита Сен заявила, что США воздержатся от введения каких-либо санкций, которые могли бы поднять цены на нефть.

В последние недели США ужесточают контроль над судами и компаниями, которые поддерживают торговлю российской нефтью, однако воздержатся от введения каких-либо санкций, которые могли бы поднять цены.

Такое заявление сделала основательница энергетической консалтинговой фирмы Energy Aspects Амрита Сен, отметив при этом, что Вашингтон в настоящее время "зондирует почву" относительно размера санкций, сообщает Bloomberg.

"Избежание высоких цен остается ключевой задачей, причем бензин является наиболее важным для президента Джо Байдена", - говорится в материале.

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Ее комментарии прозвучали после того, как Министерство финансов США разослало уведомления компаниям по управлению судами, которые, как оно подозревает, возможно, нарушили ценовой предел на российскую нефть, что вызвало опасения относительно применения дальнейших мер.

Ситуация с российской нефтью

Россия научилась обходить потолок цен на нефть. Три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

В октябре 2023 года США ввели санкции против владельцев танкеров за перевозку российской нефти по ценам выше предельного уровня.

В октябре 2023 года США зявили о том, что будут пристально следить за поставками российской нефти по арктическому маршруту.

В начале ноября 2023 года сообщалось о том, что экспорт российской нефти взлетел до четырехмесячного максимума. Поставки оставались высокими всего за несколько недель до встречи группы производителей нефти ОПЕК+ в Вене 26 ноября.

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