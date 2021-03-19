Совет национальной безопасности и обороны Украины применил полный комплект санкций к двум гонконгским компаниям, владеющим 49,9% акций "Донецкоблгаза".
Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.
"Две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% акций "Донецкоблгаза", который на предыдущем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался, также попали под полный комплект санкций, который есть в нашей стране. Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло и манипулировали таким образом, что остановили поставку газа на часть Донецкой области", - сказал он.
Ситуация вокруг "Донецкоблгаза": что известно
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- После предыдущего заседания СНБО Алексей Данилов допустил, что "Донецкоблгаз" может возвратиться в "государственную сферу управления".
- Тогда СНБО рассматривал действия "Донецкоблгаза", который 6 марта прекратил поставлять газ "Донецктеплокоммунэнерго" - поставщику тепла в Донецкой области.
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