Совет национальной безопасности и обороны Украины применил полный комплект санкций к двум гонконгским компаниям, владеющим 49,9% акций "Донецкоблгаза".

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

"Две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% акций "Донецкоблгаза", который на предыдущем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался, также попали под полный комплект санкций, который есть в нашей стране. Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло и манипулировали таким образом, что остановили поставку газа на часть Донецкой области", - сказал он.