Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» остановила поставки природного газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.
Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз" на своем сайте.
«ПАО «Донецкоблгаз» информирует, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО «НАК «Нафтогаз Украины». Поэтому, в соответствии с законодательством, ПАО «Донецкоблгаз» с субботы (06.03.2021) обязано прекратить газоснабжение объектов ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», согласно предписаниям Кодекса газораспределительных систем», - сообщила пресс-служба.
Как сообщили в компании, «Донецкоблгаз» всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия «Донецктеплокоммунэнерго» и «НАК «Нафтогаз Украины» заставляют действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.
В свою очередь, группа «Нафтогаз» призвала «Донецкоблгаз» прекратить нарушение «Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды граждан», воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» и, соответственно, представление тепла потребителям.
Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", местный поставщик тепла действительно в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и, в нарушение законодательства Украины, не осуществлял оплаты за его потребление.
«Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон. Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который группа «Нафтогаз» строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не направляла», - говорится в сообщении.
Также «Нафтогаз» призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго».
Пресс-служба также отметила, что «Донецктеплокоммунэнерго» - не единственный поставщик тепла, который нарушает закон и не рассчитывается за газ перед государственной компанией.
«Решение этой проблемы является критически важным также для наполнения государственного бюджета, и группа «Нафтогаз» упорно работает над поиском решения проблемы», - сообщили в компании.
Как сообщал УНИАН, в феврале правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Меморандумом предусматривается, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов.
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