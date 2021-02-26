Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от Соединенных Штатов Америки решений и шагов, которые помешают завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом Кулеба сказал во время панельной дискуссии американского "Центра анализа европейской политики" (CEPA) относительно будущего украинско-американского партнерства.
Министр отметил, что сообщения, поступающие от администрации президент Джо Байдена относительно "Северного потока-2", очень обнадеживающие.
Читайте также"Ловушка для всей Европы": Зеленский предупредил Дуду об опасности "Северного потока-2"
"Они подчеркивают последовательность политики неприятия "Северного потока-2". Я верю, что нам нужно немного больше времени, чтобы увидеть, что обнадеживающие сообщения будут сопровождаться в равной степени с обнадеживающими решениями и шагами, которые будут приниматься", - отметил Кулеба.
При этом глава МИД заявил, что в конце концов завершение строительства "Северного потока-2" будет свидетельствовать о «простой закономерности».
"Если проект будет завершен, то может быть только один вывод: что меры, которые были приняты, чтобы исключить его завершение, были неэффективными", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что этот газопровод является "болезненной историей", и ему не нравится иметь разногласия с немецкими дипломатами в этом вопросе.
"Они имеют свои национальные интересы, а мы наши. И мы считаем, что "Северный поток-2" подрывает европейскую безопасность", - сказал министр и добавил, что речь идет не только об энергетической безопасности.
В то же время министр заявил, что Украина после 2014 года больше не может верить ни в какие гарантии России, даже если она будет обещать сохранение транзита газа по территории Украины в Европу после сооружения газопровода "Северный поток-2".
Также он убежден, что энергетическая безопасность Украины будет ослаблена.
"Завершение строительства "Северного потока" в конце концов приведет к прекращению российского транзита газа через Украину и подорвет национальную безопасность моей страны", - сказал Кулеба.
Читайте такжеСумеет ли президент США Байден поставит крест на путинском проекте "Северный поток-2"
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".
- По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram