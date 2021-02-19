Россия пренебрегает технологическими процедурами при построении газопровода.

Россия пренебрегает технологическими процедурами при построении газопровода "Северный поток-2" и хочет закончить строительство ко Дню России -12 июня.

Такая информация обнародована на сайте Службы внешней разведки Украины.

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"Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви Б трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - отмечают в ведомстве.

В течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов которой запрещено.

В разведке указывают, что труба газопровода на глубинах 65-70 м укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции, приурочив его к празднованию Дня России - 12 июня.

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко