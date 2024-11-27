Сети АЗС KLO, 'Укрнафта', 'Мотто' и 'БРСМ' подняли зарплаты в среднем на 35%, - эксперт

Национальные сети АЗС в 2024 году из-за дефицита рабочей силы повысили зарплаты своим работникам в среднем на 35%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова.

"Зарплаты повысили все, не только премиальные сети. Те же KLO, "Укрнафта", "Мотто", "БРСМ" увеличили оклады в среднем на 35%", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, это естественный процесс. Война и эмиграция создают дефицит рабочей силы, и сетям АЗС, как и другим бизнесам, приходится повышать зарплаты.

В то же время, по данным Госстата, по состоянию на середину 2024 года средняя зарплата по стране выросла на 23%.