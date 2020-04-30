Сбалансировать энергорынок: Шмыгаль назвал ключевую задачу Кабмина

По словам премьера, сегодня энергетический кризис в стране находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

Ключевой задачей Кабинета министров на сегодня является необходимость сбалансировать энергетический рынок и обеспечить его стабильность, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - цитирует премьера пресс-служба.

По словам Шмыгаля, сегодня энергетический кризис в стране находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. На совещании с президентом мы проговорили уже подписанный энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на заседании Кабмина Шмыгаль заявил о кризисе в энергетике и поручил Кабинету министров совместно с народными депутатами из профильного комитета Верховной Рады разработать план действий по его преодолению для каждого направления отрасли.

В начале апреля государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заявило о критической ситуации на энергетическом рынке из-за задолженности госкомпании "Гарантированный покупатель" в размере 5 миллиардов гривень за отпущенную электроэнергию.

С 20 апреля операционная компания "ДТЭК Энерго" приостановила работу предприятия "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также "Першотравенского ремонтно-механического завода" и "Научно-производственного центра ДТЭК".

24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.