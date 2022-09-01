В частности на Донетчине в августе энергетики вернули свет более 271 тысячи семей в 413 населенных пунктах.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики компании ДТЭК при поддержке ВСУ вернули свет для 3,6 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Только за август энергетики ДТЭК вернули свет 344 тысячам семей, что остались без электроснабжения из-за обстрелов в 588 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые сейчас больше всего страдают от вражеских обстрелов.

Видео дня

В частности на Донетчине в августе энергетики вернули свет более 271 тысячи семей в 413 населенных пунктах.

Кроме того, энергетики регулярно восстанавливают разрушенные обстрелами электросети Днепропетровщины.

"Чаще всего от вражеских ударов страдает Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы. В августе энергетикам пришлось восстанавливать свет для почти 72 тысяч семей в 174 населенных пунктах области. С начала полномасштабного вторжения электроснабжение вернули для почти 127 тысяч домохозяйств", - отметили в компании .

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.