Этот шаг может вызвать сбои на мировых энергетических рынках

США впервые напрямую нацелены на способность России экспортировать сжиженный природный газ, и этот шаг может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, пишет Financial Times.

Отмечается, что европейские страны продолжали импортировать российский СПГ даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину и до недавнего времени США стремились избегать нарушения поставок, чтобы не усиливать давление на союзников.

Однако в начале ноября Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении нового российского проекта "Арктик СПГ 2", по сути, блокируя странам Европы и Азии возможность покупать газ этого проекта после начала добычи в следующем году. Отмечается, что это первый случай, когда санкции США напрямую затронули поставки СПГ.

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Ожидалось, что в рамках проекта начнутся поставки СПГ на международный рынок в первом квартале 2024 года. Аналитики рынка утверждают, что эти объемы могли бы частично облегчить напряженность на мировом рынке СПГ, вызванную возросшим спросом в Европе.

В то же время санкции США фактически заблокируют этот проект для западных покупателей.

При этом отмечается, что санкции США не нацелены напрямую на другие крупные российские проекты СПГ — "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", которые поставляют топливо в Европу и Азию.

"Арктик СПГ-2" - что о нем известно

Отмечается, что "Арктик СПГ-2" расположен на Гыданском полуострове в Арктике, что позволит ему экспортировать газ как на европейский, так и на азиатский рынок. Он станет третьим крупномасштабным российским проектом СПГ, и при полном производстве обеспечит пятую часть цели России по производству 100 млн тонн СПГ в год к 2030 году, что более чем в три раза превышает объем, который страна экспортирует сейчас.

"Арктик СПГ 2" возглавляет российская частная компания "Новатэк", которой принадлежит 60 процентов акций. Другими акционерами являются французская TotalEnergies, две китайские государственные компании и японское совместное предприятие торгового дома Mitsui & Co и поддерживаемой правительством Jogmec, каждая из которых владеет 10 процентами акций.

Европа и российский газ

В этом году Евросоюз планирует импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Сейчас заполненность хранилищ газа в Европе достигли 96%, достигнув важной цели по обеспечению энергетической устойчивости ЕС в течение зимнего сезона.

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