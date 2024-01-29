Возросла обеспокоенность по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке.

В понедельник, 29 января, мировые цены на нефть выросли. Фьючерсы на Brent выросли на 26 центов, или 0,3%, до 83,81 доллара. Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на 23 цента, или 0,3%, до 78,24 доллара.

Стоимость нефти растет после атаки беспилотника на войска США в Иордании, что усугубило опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке. К тому же повстанцы-хусы усилили нападения на суда в Красном море, поразив топливозаправщик Trafigura, пишет Reuters.

"Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке возникают в то время, когда российский экспорт нефтепродуктов должен сократиться, а нефтеперерабатывающие заводы и крупный нефтяной терминал ремонтируются после атак беспилотников со стороны Украины", – подчеркивает агентство.

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Отмечается, что = атака на войска США во время удара беспилотника в Иордании вызвала обеспокоенность по поводу более широкого конфликта на богатом нефтью Ближнем Востоке.

Товарный трейдер Trafigura заявил в субботу, что оценивает риски для безопасности дальнейших рейсов в Красном море после того, как пожарные потушили огонь на танкере, который днем ранее атаковали йеменские группировки хуситов.

"Поскольку нефтяные танкеры, связанные с США и Великобританией, сейчас находятся под угрозой нападения, рынок, вероятно, переоценит риск сбоев", – говорится в сообщении аналитиков ANZ

Рост цен на нефть

В пятницу 26 января цены на нефть достигли наибольшего недельного роста с октября 2023 года из-за устойчивой геополитической напряженности, снижения запасов нефти в США и перспективы дополнительного правительственного стимулирования в основном импортере нефти Китае.

Ранее УНИАН писал, что ракетный удар, который 26 января хуситы нанесли по танкеру с российским топливом в Аденском заливе, может стать решающим моментом для нефтяного рынка.

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