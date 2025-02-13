Киев приложил руку к сокращению нефтяных доходов Кремля.

России придется сократить добычу нефти в ближайшие месяцы. Санкции США затрудняют Москве доступ к танкерам, а украинских беспилотников парализуют работу нефтеперерабатывающих заводов.

Издание Reuters пишет, что президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине - приоритет и что он может ввести новые ограничения против России, если цели не будут достигнуты.

Источники в нефтяных компаниях РФ заявили, что у Москвы и не будет другого выбора, как сократить добычу нефти, потому что растет избыток сырой нефти из-за падения экспорта и сокращения объемов переработки. Отмечается, что в ближайшие месяцы добыча в России опустится ниже 9 миллионов баррелей в сутки, но может ускориться, если ситуация усугубится.

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Объемы перевалки грузов из западных российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в январе 2025 года снизились на 17% по сравнению годом ранее.

Россия попыталась минимизировать влияние санкций, создав собственный танкерный флот. Последние санкции США сильно ударили по этому флоту. По данным трейдеров, в январе стоимость транспортировки груза из российского тихоокеанского порта Козьмино в Китай выросла в пять раз.

Трейдеры и судовые брокеры заявили, что санкции привели к закрытию некоторых китайских и индийских портов для пятой части флота. Трейдеры указали, что многие китайские и индийские покупатели настаивают на поставках с использованием танкеров, не попавших под санкции, и закупают больше нефти у Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.

В результате российские компании и трейдеры с 10 января хранили на судах 17 млн баррелей. В первой половине 2025 года эта цифра может вырасти до 50 млн баррелей.

По словам трейдеров, российские арктические месторождения, дающие более 300 тысяч баррелей в сутки, испытывают трудности с поиском танкеров и могут сократить добычу.

Москва уже согласилась на снижение объемов добычи сырой нефти по соглашению с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+. Это решение должно поддержать мировой нефтяной рынок, но также сокращает потенциальные доходы РФ.

Путин уже сталкивается с дефицитом бюджета, который с начала войны составил более 100 млрд долларов. Любой удар по нефтяным доходам напрямую влияет на экономику страны-агрессорки.

Кроме того, атаки украинских дронов вывели из строя около 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей. По словам источников, крупные предприятия, включая Рязанский, Волгоградский и Астраханский НПЗ, остановили производство топлива, а на восстановление уйдут недели или месяцы.

Трейдеры утверждают, что в январе Украина также атаковала ограниченные российские хранилища нефти, трубопроводы и насосные станции, что привело к перебоям в поставках нефти в экспортные порты и на НПЗ. В результате один из крупнейших портов России Усть-Луга на Балтийском море в январе сократил отгрузки до четырехлетнего минимума.

Экспорт российской нефти - последние новости

Россия прекратила планировать новые поставки нефти в Китай и в Индию на весну этого года. Из-за ограниченного количества танкеров, которые еще не попали под санкции, цена фрахта на них резко выросла.

Также мы рассказывали, что поставки нефти из РФ в другие страны в 2024 году снизились на 2,2% и составили 295 млн тонн. Наибольшее падение экспорта показала "Татнефть": показатели сократились на 7,5%. "Лукойл" снизил экспортные отгрузки на 6,39%.

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