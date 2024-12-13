Будапешт давно искал пути решения вопроса с оплатой, ведь страна сильно зависит от российских поставок.

Венгры и болгары решили, как будет работать схема оплаты поставок российского газа через болгарскую территорию.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Деталей новой схемы расчетов он не раскрыл:

"Эта проблема решена, найдено законное финансовое решение, которое удовлетворяет как болгарских партнеров, так и нашу сторону, и при этом не подпадает под санкции".

Напомним, в ноябре США ввели санкции против "Газпромбанка", который является одним из крупнейших банков РФ. Причиной этого шага стало то, что россияне использовали банк для закупок военной техники, а также выплат своим военным и их родным.

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Позже Венгрия заявила, что новые санкции ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых европейских стран, ведь именно через "Газпромбанк" они платят за поставки российского топлива.

Российско-венгерские отношения

В отличие от некоторых других стран ЕС, Венгрия даже сейчас, после почти трех лет полномасштабной российско-украинской войны, имеет довольно тесные отношения с Россией.

20 сентября в Будапеште провели российский бизнес-форум, который показал "бурное развитие связей" с РФ. Тогда же Петер Сийярто заявил, что "вся Европа ведет бизнес с Россией", однако другие страны это якобы скрывают (в отличие от Венгрии).

При этом в правительстве венгерского премьера Виктора Орбана акцентируют внимание на том, что придерживаются санкций против РФ, а связи с Москвой касаются только тех вопросов, которые не попадают под действие санкций.

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