В декабре возможен пересмотр предельных цен.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение не менять предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) с декабря. Это решение было принято на заседании 25 ноября, сообщает ExPro.

Отмечается, что если на рынке произойдет резкое изменение ситуации, то в декабре возможен пересмотр предельных цен.

"С целью объективного решения вопросов в случае необходимости открываем соответствующую процедуру в декабре, чтобы было окно возможностей в случае существенного изменения ситуации на рынке", - отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

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Ранее ряд экспертов и аналитиков энергетического рынка заявили, что Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии. В частности, они отмечали, что имеющиеся прайс-кэпы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности для импорта и восстановления энергосистемы Украины.