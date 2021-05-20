Глава МИД отреагировал на доклад Государственного департамента США о том, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» и ее руководителя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что реализация проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» будет свидетельствовать о поражении американской дипломатии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в интервью «Радио НВ», обнародованном на стриминговой платформе SoundCloud.

«Нам стало известно об отчете Государственного департамента, который уже стал публичным, - нам стало о нем известно заблаговременно. Мы начали работать с Конгрессом, начали говорить с Государственным департаментом. Но я хочу подчеркнуть еще один элемент, что официальная позиция США остается неизменной: они считают, что «Северный поток-2» является плохим и ненужным проектом, и они стараются, как они утверждают, остановить этот проект просто в менее конфликтный способ», - сказал Кулеба.

«Возможно я чего-то не знаю, и мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет в более гибкий способ помешать реализации этого проекта. Но если этот проект все же будет реализован, то тогда получается, - это будет поражение американской дипломатии», - подчеркнул Кулеба.

Руководитель МИД напомнил, что если строительство проекта «Северный плотик-2» будет завершено, это будет не только экономический вызов, но и вызов для безопасности Украины.

«Отсутствие потребности в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для агрессивных действий президента Путина», - сказал Кулеба и заметил, что «Северный поток-2» преследует только одну цель - обойти Украину как транзитера газа в Европу, а именно «лишить Украину этого рычага сдерживания Российской Федерации».

Что этому предшествовало

Недавно стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига «соответствует национальным интересам США».

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

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Автор: Виталий Саенко