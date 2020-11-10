Президент потребовал безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу компании.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 ноября селекторное совещание, посвященное вопросам работы ГП "НАЭК "Энергоатом".

В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, и. о. министра энергетики Ольга Буславец, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, врио президента "Энергоатома" Петр Котин и его заместители.

Прежде всего Владимир Зеленский поставил вопрос о том, как выполняется его указ №406 от 22 сентября 2020 года "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики".

Напомним, этим Указом президент поручил Кабинету министров предпринять исчерпывающие меры для погашения задолженности за электроэнергию, произведенную и поставленную в рамках ПСО, то есть специальных обязательств компании для обеспечения общенациональных интересов. Кроме того, в Указе №406 сказано, что правительство должно сделать все для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобной задолженности перед энергогенерирующими компаниями, в том числе перед НАЭК "Энергоатом".

В ходе совещания Президент потребовал безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу Компании и вернуть ей возможность финансировать программы капитальных инвестиций, направленные на обеспечение и развитие безопасности эксплуатации АЭС.

Премьер-министр доложил Президенту, что правительство предпринимает все меры, чтобы с "Энергоатомом" рассчитались, а также для скорейшего старта процесса корпоратизации НАЭК. Эти шаги, по мнению Дениса Шмыгаля, позволят улучшить финансовое положение Компании и повысить качество управления ею.

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Автор: УНИАН