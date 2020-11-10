Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 ноября селекторное совещание, посвященное вопросам работы ГП "НАЭК "Энергоатом".
В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, и. о. министра энергетики Ольга Буславец, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, врио президента "Энергоатома" Петр Котин и его заместители.
Прежде всего Владимир Зеленский поставил вопрос о том, как выполняется его указ №406 от 22 сентября 2020 года "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики".
Напомним, этим Указом президент поручил Кабинету министров предпринять исчерпывающие меры для погашения задолженности за электроэнергию, произведенную и поставленную в рамках ПСО, то есть специальных обязательств компании для обеспечения общенациональных интересов. Кроме того, в Указе №406 сказано, что правительство должно сделать все для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобной задолженности перед энергогенерирующими компаниями, в том числе перед НАЭК "Энергоатом".
В ходе совещания Президент потребовал безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу Компании и вернуть ей возможность финансировать программы капитальных инвестиций, направленные на обеспечение и развитие безопасности эксплуатации АЭС.
Премьер-министр доложил Президенту, что правительство предпринимает все меры, чтобы с "Энергоатомом" рассчитались, а также для скорейшего старта процесса корпоратизации НАЭК. Эти шаги, по мнению Дениса Шмыгаля, позволят улучшить финансовое положение Компании и повысить качество управления ею.
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