Шмыгаль поручил до 25 января подготовить и подать правительству проект меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды.

Правительство и городские головы договорились разработать проект совместного меморандума, который будет предусматривать не повышение тарифов на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Как сообщили в пресс-службе правительства, под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения, в которой приняли участие представители правительства, Офиса президента и городские головы.

«Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что совместное решение с головами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев. Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество», - сказал премьер-министр.

В пресс-службе отметили, что участники встречи договорились выработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать такие договоренности: тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными; проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»); теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договора с НАК «Нафтогаз Украины» по выгодной цене.

Премьер-министр по итогам совещания дал поручение министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву, временно исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко, председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, председателю правления НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву до 25 января с участием Ассоциации городов Украины и заинтересованных органов государственной власти подготовить и подать Кабинету министров проект меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине, говорится в сообщении.

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Как сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, меморандум будет подписан между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ.

"Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона будут не повышать", - написал он.

Сегодня состоялось правительственное совещаний вместе с представителями местной власти и парламента. На заседании, в частности, были премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и и.о. городского главы Харькова. В совещании также приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса президента Украины.

Тарифы в Украине: что известно

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Автор: Светлана Закелова