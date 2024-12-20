Повышение тарифов госмонополий бьет как по конкурентоспособности украинского экспорта, так и по карману обычного украинца, отмечает издание.

"Оператор ГТС Украины" инициировало резкое повышение тарифов на транспортировку газа на 2025 год. Это скажется на конкурентоспособности бизнеса и, в конце концов, повлечет повышение цен и продолжит "разгонять" инфляцию на четвертом году полномасштабной войны, пишет Цензор.

"ООО "Оператор ГТС Украины" получил от НКРЭКУ одобрение проекта повышения тарифа на транспортировку газа для потребителей сразу со 124 до 503 грн за тысячу кубометров. То есть, тариф вырастет на 305%, или более чем в 4 раза. Руководство компании объясняет это завершением действия соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС. То есть, поддерживать доходы монополиста вместо россиян теперь должны украинские предприятия", - указывает издание.

Гендиректор компании Дмитрий Липпа настаивает на необходимости увеличить прибыль монополиста, заложенную в тариф, до уровня учетной ставки НБУ (сейчас она составляет 13,5%, - ред.). Но узнать, куда компания будет тратить полученные средства, невозможно: она не раскрывает ни расчеты, заложенные в повышение тарифа, ни финансовую отчетность. Поэтому общественность и бизнес имеют все основания сомневаться в том, что государственная монополия не манипулирует данными, подчеркивает издание.

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"Повышение тарифов государственных монополий всегда бьет как по конкурентоспособности украинского экспорта, так и по карману обычного украинца. На внутреннем рынке дополнительное финансовое бремя в итоге будет нести конечный потребитель продукции и услуг, это также будет способствовать ускорению инфляционных процессов. В свою очередь снижение конкурентоспособности украинского экспорта на внешних рынках может привести к падению поступлений валюты, что рано или поздно скажется на курсе гривны", - акцентирует Цензор.

В случае бесконтрольного повышения тарифов, предприятиям придется уменьшать объемы производства или остановить деятельность, предупреждает издание. Из-за этого государственные монополисты будут терять доходы и снова будут требовать повышать тариф.

"Без четкой оценки эффективности их работы, монополисты всегда будут пытаться использовать свою рыночную власть, чтобы переложить любые свои расходы на потребителя. Поэтому особенно важно не допустить бесконтрольного повышения тарифов монополистов во время войны, когда большинство предприятий пытаются работать в беспрецедентно сложных условиях. Зато выглядит так, что руководство государственных монополий, получая миллионные зарплаты, наоборот использует условия военного положения, чтобы избежать публичного обоснования повышения тарифов и оценки собственной эффективности. Ведь "война все спишет", - резюмирует издание.

Ранее Федерация работодателей Украины также заявила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305% будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей. Между тем, формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании - для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста тарифа.

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