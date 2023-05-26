Действующий тариф на электроэнергию для населения не покрывает даже стоимости ее доставки, из-за чего в энергосистеме возникают огромные долги, заявил бывший председатель Киевской ОГА и бывший замгендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.

По его словам, из-за текущего тарифа поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, не рассчитываются с "Укрэнерго" и на рынке создаются огромные долги.

"Например вопрос повышения цены на электроэнергию для населения, где тоже создается цепь долгов. Потому что сегодняшняя цена не покрывает даже передачу и распределение электроэнергии, ну так не может быть", - сказал Бно-Айриян.

Видео дня

Он отметил, что для дальнейшего выполнения специальных обязанностей по поддержанию тарифа для населения нужно четко предусмотреть источник средств для этого.

"Мы должны четко предсказать ресурс, откуда эти деньги брать, а не постоянно создавать долги по всей цепи производства и потребления электроэнергии", - подчеркнул он.

Бно-Айриян отдельно подчеркнул, что цены на электроэнергию должны быть максимально рыночными.

"Поэтому надо решение и надо честно об этом говорить. Считать и искать оптимальные пути для тех слоев населения, которые максимально должны быть защищены", - подчеркнул он.

Напомним, заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн ущерба.