Действующий тариф на электроэнергию для населения не покрывает даже стоимости ее доставки, из-за чего в энергосистеме возникают огромные долги, заявил бывший председатель Киевской ОГА и бывший замгендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.
По его словам, из-за текущего тарифа поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, не рассчитываются с "Укрэнерго" и на рынке создаются огромные долги.
"Например вопрос повышения цены на электроэнергию для населения, где тоже создается цепь долгов. Потому что сегодняшняя цена не покрывает даже передачу и распределение электроэнергии, ну так не может быть", - сказал Бно-Айриян.
Он отметил, что для дальнейшего выполнения специальных обязанностей по поддержанию тарифа для населения нужно четко предусмотреть источник средств для этого.
"Мы должны четко предсказать ресурс, откуда эти деньги брать, а не постоянно создавать долги по всей цепи производства и потребления электроэнергии", - подчеркнул он.
Бно-Айриян отдельно подчеркнул, что цены на электроэнергию должны быть максимально рыночными.
"Поэтому надо решение и надо честно об этом говорить. Считать и искать оптимальные пути для тех слоев населения, которые максимально должны быть защищены", - подчеркнул он.
Напомним, заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн ущерба.