Компания Atmosfera – украинский разработчик высокоэффективных энергетических решений для дома и бизнеса. Более 15 лет компания занимается проектированием, строительством и обслуживанием солнечных электростанций, тепловых насосов, систем накопления энергии.
Недавно компания Atmosfera запустила свою реферальную программу. Как она работает? Вы знаете кого-нибудь, кто хочет установить СЭС и рекомендуете ему услуги Atmosfera. Если ваш клиент принимает решение установить СЭС, вы получаете из этого определенную прибыль.
Главное преимущество этого формата работы с клиентами – личная рекомендация. Она повышает доверие, способствует формированию положительного имиджа компании и делает процесс сотрудничества более эффективным.
Как работает реферальная программа компании Atmosfera?
- Вы регистрируетесь на сайте в онлайн кабинете.
- Советуете потенциальному клиенту установить СЭС с помощью Atmosfera.
- По запросу вы можете отправить стандартное коммерческое предложение компании.
- Добавляете его в систему через специальную форму в онлайн кабинете и наблюдаете за процессом.
Если реферал принимает решение согласиться с предложением и полностью оплачивает заказ, вы получаете с этого определенную прибыль:
- за станцию мощностью до 30 кВт – комиссия 5500 грн;
- за станцию мощностью более 30 кВт – 2% от стоимости станции.
Получить ее вполне реально. Зарегистрируйтесь в "Кабинете Агента" и начните.
Реферальная программа: выгодно и просто
Сотрудничество в формате реферальной программы является очень распространенным и выгодным для обеих сторон. Клиент (реферал) получает хорошую рекомендацию и выгодное коммерческое предложение, а вы — процент за свою работу.
Сотрудничество с компанией Atmosfera имеет следующие преимущества:
- четкая фиксированная сумму вознаграждения;
- гарантированные выплаты;
- прозрачность отношений;
- простота вывода денег.
Стремительное развитие альтернативных источников электроэнергии делает эту отрасль очень перспективной и прибыльной. Солнечные электростанции позволяют стать абсолютно автономными и независимыми от централизованных электросетей, что очень важно в наше время.
Реферальная программа – это возможность получить легкую прибыль просто за рекомендацию. Вам не нужны особые знания и навыки, чтобы зарабатывать на солнечных электростанциях. Попытайтесь – это очень просто. Зарегистрируйтесь в "Кабинете Агента" на сайте Atmosfera и начните работу.
В чем отличие дилерства и реферальной программы?
Дилер получает товар/услугу по сниженной стоимости и из этого получают прибыль.
Рефералы получают доход от того, что советуют товар/услугу.
То есть, если кто-то устанавливает СЭС по вашей рекомендации, вы получаете прибыль.