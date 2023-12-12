Компания Atmosfera – украинский разработчик высокоэффективных энергетических решений для дома и бизнеса. Более 15 лет компания занимается проектированием, строительством и обслуживанием солнечных электростанций, тепловых насосов, систем накопления энергии.

Недавно компания Atmosfera запустила свою реферальную программу. Как она работает? Вы знаете кого-нибудь, кто хочет установить СЭС и рекомендуете ему услуги Atmosfera. Если ваш клиент принимает решение установить СЭС, вы получаете из этого определенную прибыль.

Главное преимущество этого формата работы с клиентами – личная рекомендация. Она повышает доверие, способствует формированию положительного имиджа компании и делает процесс сотрудничества более эффективным.

Как работает реферальная программа компании Atmosfera?

Вы регистрируетесь на сайте в онлайн кабинете.

Советуете потенциальному клиенту установить СЭС с помощью Atmosfera.

По запросу вы можете отправить стандартное коммерческое предложение компании.

Добавляете его в систему через специальную форму в онлайн кабинете и наблюдаете за процессом.

Если реферал принимает решение согласиться с предложением и полностью оплачивает заказ, вы получаете с этого определенную прибыль:

за станцию ​​мощностью до 30 кВт – комиссия 5500 грн;

за станцию ​​мощностью более 30 кВт – 2% от стоимости станции.

Получить ее вполне реально. Зарегистрируйтесь в "Кабинете Агента" и начните.

Реферальная программа: выгодно и просто

Сотрудничество в формате реферальной программы является очень распространенным и выгодным для обеих сторон. Клиент (реферал) получает хорошую рекомендацию и выгодное коммерческое предложение, а вы — процент за свою работу.

Сотрудничество с компанией Atmosfera имеет следующие преимущества:

четкая фиксированная сумму вознаграждения;

гарантированные выплаты;

прозрачность отношений;

простота вывода денег.

Стремительное развитие альтернативных источников электроэнергии делает эту отрасль очень перспективной и прибыльной. Солнечные электростанции позволяют стать абсолютно автономными и независимыми от централизованных электросетей, что очень важно в наше время.

Реферальная программа – это возможность получить легкую прибыль просто за рекомендацию. Вам не нужны особые знания и навыки, чтобы зарабатывать на солнечных электростанциях. Попытайтесь – это очень просто. Зарегистрируйтесь в "Кабинете Агента" на сайте Atmosfera и начните работу.

В чем отличие дилерства и реферальной программы?

Дилер получает товар/услугу по сниженной стоимости и из этого получают прибыль.

Рефералы получают доход от того, что советуют товар/услугу.

То есть, если кто-то устанавливает СЭС по вашей рекомендации, вы получаете прибыль.