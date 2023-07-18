В "Нафтогазе" советуют обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая обслуживает почти все население рассказали, как потребителям вернуть переплату за газ при смене поставщика.

"Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Несмотря на то, что с весны 2022 года "Нафтогаз" имеет монополию на обслуживание 98% бытовых потребителей, по данным УНИАН, некоторые украинцы все еще жалуются на то, что ошибочно переплачивали предыдущему поставщику.

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В компании в такой ситуации советуют обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты. Предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату.

"Напоминаем, только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетам между поставщиками, к сожалению, не существует", - сообщила пресс-служба.

В "Нафтогазе" отмечают, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 года № 1156.

Смена поставщика газа

В мае 2022 года в обслуживание к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" были внезапно переведены около 10 млн потребителей. Таким образом, государственный холдинг вытеснил газовые компании, которые работали во всех регионах страны под брендом "твой Газсбыт" и сконцентрировал в своих руках поставки для 98 процентов украинских домохозяйств.

Таким образом, "Нафтогаз" сейчас контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставки населению и 100% поставки газа для теплокоммунэнерго.

Некоторые украинцы ошибочно оплачивали счета предыдущему поставщику, поэтому имеют долги перед "Нафтогазом".

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