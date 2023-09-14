Венгрия заявила, что повышение Украиной транзитного сбора идет "вопреки всем ориентирам и рекомендациям".

Венгрия возложила ответственность за высокую инфляцию в стране на Украину, которая увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию привело к росту цен на топливо, что добавило к значению инфляции 0,5% в стране. Такое заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана - Гергели Гуйяш, отметив при этом, что повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям, передает Reuters.

"Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям", - заявил он.

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В августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более 25% в первом квартале, но была выше ожиданий. Реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.

Венгрия ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре.

Плата за транзит российской нефти

С июня 2023 года Украина повысила тарифы на транзит нефти по территории Украины на 25%. Новые тарифы на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составляют 17 евро за тонну. Прежний тариф составлял 13,6 евро за тонну.

Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

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